BVB ohne Hummels - Sancho auf der Bank

Vizemeister Borussia Dortmund muss im Spiel bei Schlusslicht Darmstadt 98 (18.30 Uhr/Sky) auf Mats Hummels verzichten. Der Innenverteidiger fehlt dem BVB aufgrund eines Infekts. Obwohl Hummels Trainer Edin Terzic nicht zur Verfügung steht, sitzt Nationalspieler Niklas Süle zunächst nur auf der Bank. In der Startelf steht stattdessen Kapitän Emre Can. „Er hat das schon im letzten Jahr sehr oft für uns gespielt und Stabilität ins Team gebracht, deswegen haben wir uns für ihn entschieden“, erklärte Trainer Edin Terzic und hob die Kopfballstärke von Can besonders hervor.