BVB: Schlechte Nachrichten! Kobel fällt offenbar aus - auch Can gegen Bochum raus?

Schlechte Nachrichten für den BVB! Edin Terzic muss im Bundesliga- Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Bochum offenbar auf zwei Leistungsträger verzichten.

Neben Kapitän Emre Can fällt laut Sky auch Keeper Gregor Kobel aus. Beide Stars konnten dem Bericht zufolge in dieser Woche nicht mit der Mannschaft trainieren.

Can laboriert weiter an Knieproblemen, der 30-Jährige fiel deshalb auch schon am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln aus.