Dank Musiala: Bayern verdrängen Kaiser-Trauer

Der FC Bayern hat seinen Kaiser dank Doppelpacker Jamal Musiala mit dem erhofften Sieg auf die „letzte Reise“ in den Fußball-Himmel geschickt. Fünf Tage nach dem Tod der Ikone Franz Beckenbauer bezwangen die Münchner die TSG Hoffenheim 3:0 (1:0) und drängten die Trauer für einige Momente in den Hintergrund.

Dennoch stand der weitgehend in Moll gehaltene Abend ganz im Zeichen des größten deutschen Fußballers, der am Spieltag im engsten Familienkreis beigesetzt wurde. Beckenbauer war im Gefrierschrank Allianz Arena bei -8 Grad allgegenwärtig - nicht nur, weil bei den Münchner Toren sein Hit "Gute Freunde" gespielt wurde.

Mit dem Erfolg rückte der Titelverteidiger zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Tabellenführer Leverkusen heran, der am Samstag in Augsburg antritt. Der Hoffenheimer Nationalspieler Grischa Prömel sah Gelb-Rot (74., wiederholtes Foulspiel).