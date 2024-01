Dankert verteidigt lange Unterbrechung in Bochum

Schiedsrichter reagiert auf lange Pause

Laut Regelwerk müsse, so der Schiedsrichter, nach 30 Minuten Unterbrechung "ein bisschen Licht am Ende des Tunnels" zu sehen sein. Der Kompromiss nach langen Diskussionen: Die Aufhängung des Ultras-Banner wurde gelockert, so dass das Tor geöffnet werden konnte. Die Feuerwehr gab daraufhin grünes Licht. Nach erneutem Aufwärmen der Spieler begann die zweite Halbzeit, als bei den Parallelspielen bereits die Schlussminuten liefen.