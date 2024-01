Daum hofft auf neue Konkurrenzsituation im FC-Kader

Der an Lungenkrebs erkrankte Ex-Trainer will nun ein paar Tage in die Sonne fliegen. „Solch ein Tapetenwechsel tut bestimmt mal gut. Ich pendele nur zwischen zu Hause und der Uniklinik. Das ist schon belastend, auch wenn ich wunderbar behandelt werde“, sagte der 70-Jährige. Ein wenig Abwechslung sei auch für die Psyche gut, die reise mit den Ärzten abgesprochen.