Kane verrät: Dieser Move der Bayern-Bosse macht ihn "wirklich happy"

Kane will Dier ein paar Tipps geben

Dier ist der erste Winterzugang der Bayern. Am Freitag war er bereits im Stadion und in der Kabine, am Samstag wird er vorgestellt, am Sonntag reist er mit den neuen Kollegen ins Trainingslager nach Portugal. "Er freut sich darauf. Hoffentlich fügt er sich gleich gut ein", sagte Kane über den "guten Typen" Dier, "ich kann ihm ja ein paar Tipps geben."