Bundesliga: Eintracht feiert demütigen Trapp

Nach dem frühen Führungstreffer durch Ansgar Knauff (7.) war Leipzig fast 90 Minuten wie verrückt angerannt - fand jedoch häufig in Trapp seinen Meister. "Wenn du einen nach dem anderen hältst und der Gegner vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, ist das für einen selbst natürlich schön. Und auch für die Mannschaft, die weiß, dass sie einen hinten drin hat, auf den sie sich verlassen kann."

Trapp bleibt demütig

Doch selbst nach so einem Spiel übte sich Trapp, der sich mit Blick auf die Heim-EM empfehlen will, vor allem in Demut: „Es war heute nicht ich alleine. Das zu betonen ist mir wichtig, weil bei den Spielern davor einiges laufen muss, um die Dinger zu verteidigen.“