"Er ist in München": Bayern vor Dier-Transfer

Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Verpflichtung des englischen Fußball-Nationalspielers Eric Dier von Tottenham Hotspur. „Er ist in München“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag und bestätigte: „Wir versuchen, ihn zu verpflichten, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative für unseren Kader zu bekommen.“

In Anspielung an die im Sommer auf der Zielgeraden geplatzte Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers Palhinha (FC Fulham) sagte Tuchel allerdings lächelnd: "Aus Erfahrung wissen wir ja, dass die Dinge auch im letzten Moment noch schief gehen können..."

Der obligatorische Medizincheck stand da noch aus. Tuchel sieht den defensiv vielseitig verwendbaren Dier, der in Tottenham mit Bayern-Superstar Harry Kane zusammen spielte, als "Spezialist auf der Position des Innenverteidigers", wo er links wie rechts ebenso spielen könne wie in einer Dreierkette. "Dadurch kriegen wir in allererster Linie mal Leon Goretzka frei fürs Mittelfeld", sagte Tuchel über den Nationalspieler, der zuletzt mehrmals hinten hatte aushelfen müssen.