"Es kann ruhig scheppern": Eintracht bereit für Hessen-Derby

Trainer Dino Toppmöller sieht Eintracht Frankfurt zum Rückrundenauftakt bei Schlusslicht Darmstadt 98 gut gerüstet. „Es kann ruhig scheppern, wir werden die Herausforderung annehmen“, sagte Toppmöller vor dem Hessen-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Personell könne die Eintracht zudem „aus dem Vollen schöpfen“, auch der zuletzt angeschlagene Sasa Kalajdzic sei einsatzbereit.

Dass der Stürmer fit ist, ist umso wichtiger, da Frankfurts bisher erfolgreichster Bundesliga-Torschütze Omar Marmoush derzeit für Ägypten beim Afrika-Cup spielt. Zum 2:2 gegen Ghana am Donnerstag steuerte Marmoush das zwischenzeitliche 1:1 bei. Neben Marmoush sind auch Fares Chaibi (Algerien) und Ellyes Skhiri (Tunesien) beim Turnier in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am Start.