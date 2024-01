Fanforscher Lange: „Gegenwärtig kocht es extrem hoch“

Lange beruft sich dabei auf die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL), die Abstimmung zum Einstieg potenzieller Investoren zu wiederholen, nachdem sich in einem ersten Voting die Klubs dagegen entschieden hatten. Die Klubs würden so "auf Pump die Gegenwart finanzieren" wollen, was ein "unglückliches Zeichen an die Fans" sei: "Von der DFL, aber auch DFB. Das erscheint alles unglaubwürdig. Daher sind die Proteste durchaus nachvollziehbar."