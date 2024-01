FC Bayern: Matthäus schwärmt von Youngster

„Pavlovic hat in den Spielen, die er bestritten hat, absolut überzeugt. Seine Aussichten bei Bayern hängen nun von der Transferpolitik des Vereins ab. Je mehr neue Spieler verpflichtet werden, desto schwieriger wird es für die jungen Spieler“, erläuterte Matthäus in der AZ. „Ich freue mich immer, wenn ich gute junge Spieler beim FC Bayern sehe. Pavlovic hat zweifelsohne großes Talent, er muss jetzt in seiner Entwicklung gefördert werden. Wichtig ist in seinem Alter die Spielzeit, es hilft nicht, wenn er nur auf hohem Niveau trainiert.“ Pavlovic spielt mit den Münchnern am Samstagnachmittag gegen den FC Basel (hier im LIVETICKER)