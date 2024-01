Bundesliga-Wintertransfers 2024: Mittelfeld-Talent verlässt Leipzig - alle fixen Wintertransfers

Prominenteste Neuzugänge aus dem Ausland sind bislang der nordmazedonische Mittelfeldspieler Eljif Elmas sowie der niederländische Mittelfeldspieler Donny van de Beek. Mit Sasa Kalajdzic holte Eintracht Frankfurt zudem einen alten Bekannten in die Bundesliga zurück.

RB Leipzig verleiht Ilaix Moriba zum FC Getafe. Das Talent aus Guinea kam vor zweieinhalb Jahren für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona, konnte sich aber bislang bei den Sachsen noch nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison war er bereits an den FC Valencia verliehen. Nun soll der Mittelfeldspieler erneut in Spanien bis Saisonende Spielpraxis sammeln.