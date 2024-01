Frankfurt leiht Ex-Stuttgarter Kalajdzic aus

In Frankfurt soll der Zwei-Meter-Mann die Lücke füllen, die der im Sommer zu Paris St. Germain abgewanderte Stürmer Randal Kolo Muani hinterlassen hatte. Von 2019 bis 2022 spielte Kalajdzic in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und erzielte in 60 Pflichtspielen 24 Tore. In Wolverhampton stand er in der laufenden Saison jedoch nur in einem Ligaspiel in der Startelf, bei elf Einsätzen in der Premier League kam Kalajdzic auf zwei Treffer.