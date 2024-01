Frankfurt unterliegt Freiburg deutlich - van de Beek debütiert

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist mit einer deutlichen Niederlage in das neue Jahr gestartet. Die Frankfurter, bei denen Winter-Neuzugang Donny van de Beek sein Debüt gab, unterlagen dem Liga-Konkurrenten SC Freiburg am Samstag 1:5 (1:2) und verpatzten damit die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende.