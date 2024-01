Frankfurter Europapokal-Held beginnt zweite Karriere in neuer Sportart

Erst Anfang Januar hat Stefan Ilsanker seine Karriere als Fußballer offiziell beendet. Nun arbeitet der ehemalige österreichische Nationalspieler an seiner zweiten Laufbahn.

Der 34-Jährige wird ab der kommenden Saison für die Salzburg Ducks in der Austrian Football League (AFL) spielen und sich damit einen Traum erfüllen.

Ilsanker erfüllt sich Traum

„Es hat mich schon immer gereizt, Tackle Football zu spielen - das war neben meiner Profikarriere natürlich nicht möglich“, so der Ex-Mittelfeldspieler.

Ilsanker machte 61 Länderspiele und holte mehrere Titel. Mit Salzburg wurde er drei Mal Meister in Österreich. Mit Eintracht Frankfurt gewann der Abräumer 2022 die Europa League. Bei RB Leipzig gehörte der Rechtsfuß von 2015 bis 2020 zum Stammpersonal.

Nun will er als Footballer durchstarten. Klub-Chefin Christine Gappmayer ist begeistert: „Ihn jetzt in voller Fußballmontur zu sehen, ist für uns etwas ganz Besonderes. Coach Tom Fraser ist ein guter Freund von Stefan und hat ihn wohl mit dem Footballvirus infiziert. Ich bin schon gespannt, auf welcher Position er spielen wird“, so die Obfrau.