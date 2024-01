Freiburger Lienhart muss operiert werden

Herber Schlag für den SC Freiburg: Der Bundesligist muss im badischen Duell zum Rückrundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr) mit der TSG Hoffenheim und in den Wochen darauf auf Leistungsträger Philipp Lienhart verzichten. Der österreichische Nationalspieler muss sich am Freitag einer Leistenoperation unterziehen.