Gladbach vorerst ohne Stürmer Cvancara

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf den tschechischen Nationalspieler Tomas Cvancara verzichten. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, zog sich der 23-Jährige im Training einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu. Cvancara wird den Gladbachern damit "in den nächsten Wochen" fehlen.

Der Stürmer war im vergangenen Sommer vom tschechischen Meister Sparta Prag an den Niederrhein gewechselt. In bislang 13 Ligapartien für die Fohlen erzielte er vier Tore. Mönchengladbach liegt nach 17 Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz, zum Rückrundenauftakt trifft das Team von Trainer Gerardo Seoane am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf den FC Augsburg.