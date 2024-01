Guirassy, Wirtz und Co.: Die Bundesliga-Marktwertgewinner 2023

Das Bundesliga-Jahr 2023 bot viele Überraschungen. Nach einem dramatischen Meisterschaftskampf in der Rückrunde der Saison 2022/2023 zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ist der Kampf um die Schale in dieser Saison so eng wie lang nicht mehr.

Neben Erfolgen einzelner Bundesliga-Klubs konnten auch einige Spieler auf sich aufmerksam machen. Die Leistungssteigerungen sind auch an der Entwicklung des jeweiligen Marktwertes abzulesen.

SPORT1 zeigt die Top 11 der Bundesliga-Marktwertgewinner im Jahr 2023. Dabei orientiert sich die Statistik an der hinzugewonnenen absoluten Gesamtsumme des Marktwertes laut Transfermarkt.de von Anfang Januar 2023 bis zum Ende des Jahres.

Mehrere Bayer-Stars dabei

Platz 11: Der Spieler mit dem elftgrößten Marktwertgewinn ist Enzo Millot. Der Marktwert des 21 Jahre alten Offensivmanns vom VfB Stuttgart lag vor einem Jahr gerade einmal bei 2,5 Millionen Euro. Ein Jahr später weist der Franzose einen Wert von 25 Millionen Euro auf - eine Steigerung von 900 Prozent und 22,5 Millionen Euro.

Platz 10: Vor der Saison war Hugo Larsson noch ein unbeschriebenes Blatt. Nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt gelang dem 19 Jahre alten Schweden bereits der Sprung in die A-Nationalmannschaft, sein Marktwert stieg um 600 Prozent auf 24 Millionen Euro.

Platz 9: Auf Platz neun findet sich der zentrale Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wieder. Der Argentinier absolvierte 2023 Jahr nahezu jedes Bundesliga-Spiel für das Team von Trainer Xabi Alonso und baute seinen Wert von 15 Millionen auf 40 Millionen aus.

Platz 8: Vor ihm steht mit Jeremie Frimpong ebenfalls ein Bayer-Star. Der offensiv ausgerichtete Rechtsverteidiger, der in 16 Bundesliga-Spielen in dieser Saison bereits zwölf Scorerpunkte auf dem Konto hat, verdoppelte seinen Wert auf 50 Millionen Euro.

Platz 7: Der einzige Innenverteidiger, der es in die Top 11 geschafft hat, ist Min-jae Kim vom FC Bayern. Der Südkoreaner, der im Sommer aus Neapel kam, steigerte seinen Wert in diesem Jahr um 25 Millionen auf 60 Millionen Euro.

Plätze sechs bis drei

Platz 6: Stuttgarts Star-Stürmer Serhou Guirassy belegt mit einer Marktwertsteigerung von 30 Millionen Euro Platz sechs. Mit 17 Treffern aus 14 Bundesliga-Partien schoss der 27-Jährige aus Guinea seinen Wert auf 40 Millionen Euro.

Platz 5: Mit gerade einmal 18 Jahren ist Bayerns Youngster Mathys Tel der jüngste Spieler im Ranking. Im Jahr 2023 steigerte der Stürmer sein Wert um 30 Millionen auf 50 Millionen Euro.

Platz 4: Leverkusens Florian Wirtz durchbricht die 100-Millionen-Marke. Genauso wie Tel konnte er seinen Wert um 30 Millionen Euro steigern.

Die drei mit der größten Marktwertsteigerung

Platz 3: Sein Mitspieler Victor Boniface startete grandios in die aktuelle Spielzeit und zeichnete sich schnell als Top-Transfer für die Werkself aus. Nachdem der Nigerianer bereits in der vergangenen Saison bei Union Saint-Gilloise in Europa auf sich aufmerksam gemacht hatte, stieg sein Wert innerhalb eines Jahres von 4 Millionen auf stolze 40 Millionen Euro an.

Platz 2: Die beiden vordersten Plätze belegen zwei Leipziger. Mit einer Differenz von 43 Millionen zum Vorjahr ging der Marktwert von Mittelstürmer Loïs Openda auf 55 Millionen Euro hoch.

Platz 1: Den größten Marktwertsprung in der Bundesliga erzielte Opendas Sturmpartner Xavi Simons. 52 Millionen legte die Leihgabe von Paris Saint-Germain zu. Sein Wert beläuft sich derzeit auf 70 Millionen Euro.

Vier Leverkusener, kein einziger Dortmunder

Die beeindruckende Leistung der Leverkusener in dieser Saison spiegelt sich in den Marktwerten der Spieler wider. In den Top 11 sind allein vier Bayer-Spieler vertreten. Mit zwei Spielern macht auch der VfB Stuttgart auf sich aufmerksam.

Ebenfalls zwei Spieler in der Top 11 können der FC Bayern und RB Leipzig vorweisen. Mit Hugo Larsson befindet sich auch ein Frankfurter im Ranking. Auffallend ist zudem, dass kein einziger Dortmunder bei der absoluten Marktwertsteigerung ganz vorne mit dabei ist.

Eine Zusammenfassung der Top 11