Herber Rückschlag für erschreckend schwache Bayern

Mitchel Weiser brachte einen mutigen SV Werder in der 59. Minute verdient in Führung. Die Bayern drehten die Partie trotz einer verzweifelten Schlussoffensive nicht mehr und blieben erstmals seit vier Jahren in der heimischen Arena ohne Ligator. Dadurch riss nach 28 Spielen ohne Niederlage auch die Rekordserie gegen Werder. Die Bremer gewannen erstmals seit September 2008 wieder gegen den früheren Titelrivalen.

Nach dem Kurz-Trainingslager in Portugal konnte Tuchel wie erwartet auf den zuletzt angeschlagenen Matthijs de Ligt zurückgreifen. Auch Joshua Kimmich, der in Faro aus privaten Gründen gefehlt hatte, begann. Erstmals im Kader der Bayern stand der kürzlich von Tottenham Hotspur verpflichtete Eric Dier. Der Engländer saß zunächst wie Thomas Müller und Leon Goretzka aber nur auf der Bank.

Bremen, das auf Leonardo Bittencourt und Marvin Ducksch (beide gelbgesperrt) verzichten musste, agierte von Beginn an entschlossener. So scheiterte Jens Stage (9.) freistehend an Manuel Neuer, kurz darauf musste Dayot Upamecano in höchster Not vor Nick Woltemade klären.