Hoffenheim verleiht Justvan nach Darmstadt

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Julian Justvan bis zum Ende der laufenden Saison an Liga-Konkurrent Darmstadt 98 . Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt. Der Vertrag des Offensivspielers bei der TSG läuft noch bis 2027.

Justvan ein „schneller, technisch versierter Spieler

Auch in Hoffenheim ist man zuversichtlich, „dass sich diese Entscheidung sowohl für Julian als auch für uns als Klub auszahlen wird“, sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG. Justvan war im Sommer 2023 vom Zweitligisten Paderborn in den Kraichgau gewechselt. In der Hinrunde war Justvan in fünf Pflichtspielen zum Einsatz gekommen und hatte einen Treffer erzielt.