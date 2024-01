Kein Gegentor-Rezept - Winterpause für Seoane zu kurz

Trainer Gerardo Seoane von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach konnte in der Winterpause nicht viel gegen die Gegentorflut seines Teams unternehmen. "Dass wir viele bekommen haben, ist uns bewusst, aber es gibt kein Rezept, das in dieser kurzen Zeit zu bekämpfen", sagte er am Freitag. In bisher 16 Bundesliga-Spielen haben die Fohlen 35 Treffer kassiert und damit die zweitschlechteste Abwehr der Liga.