Kein Handelfmeter: Kölns Kessler sauer auf den Referee

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Florian Kainz in den Strafraum geflankt, Wolfsburgs Moritz Jenz wollte den Ball mit dem Kopf klären - bekam ihn aber an den rechten Arm. Der FC forderte Elfmeter, Schiedsrichter Storks pfiff jedoch nicht.

Storks verwies hinterher darauf, dass die Szene vom Videoassistenten Daniel Siebert in Köln natürlich "gecheckt" wurde. "In dem Fall kam von Daniel relativ schnell die Bestätigung, dass es sich nicht um ein strafbares Handspiel handelt, und dem vertraue ich dann natürlich", sagte er.

FC-Trainer Timo Schultz gab sich etwas diplomatischer als Kessler. "Wenn man sich die TV-Bilder anguckt, dann kann sich, glaube ich, keiner beschweren. Es gab in der Vergangenheit viele Situationen, in denen so etwas schon gepfiffen wurde", sagte der 46-Jährige: "Ich glaube, das ist ein bisschen die Krux an der Geschichte - dass der eine Schiri das pfeift und der andere nicht. Ich hätte den Elfer gerne genommen, da bin ich ehrlich."