Knieverletzung: Uth fehlt Köln bis auf Weiteres

Offensivspieler Mark Uth droht beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ein weiteres unschönes Kapitel in seiner mittlerweile langen Verletzungsgeschichte. Der 32-Jährige erlitt im Test am Samstag bei Rot Weiss Essen (4:4) eine Knieverletzung. Das bestätigte der Verein am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung, ohne eine genauere Diagnose zu nennen. Uth werde nun "vorerst pausieren".