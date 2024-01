Koch: Königsklasse mit Frankfurt "langfristig" das Ziel

Nach seiner Vertragsunterschrift peilt der achtmalige Fußball-Nationalspieler Robin Koch mit Eintracht Frankfurt die Rückkehr in die Königsklasse an. "Natürlich ist das Ziel von mir und der Mannschaft, langfristig auch in die Champions-League-Plätze zu kommen", sagte der 27-Jährige, der den Hessen nach Ende der Leihe im Sommer erhalten bleibt und einen Kontrakt bis 2027 unterschrieb.

Der Bundesliga-Sechste habe vor dem Hinrundenabschluss am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig „eine gute Ausgangsposition. Wir wollen in der Rückrunde noch mehr erreichen“, sagte Koch: „Wenn alles gut läuft, können wir oben schon noch einmal angreifen.“ In der Vorsaison hatte die SGE erstmals in der Königsklasse gespielt und das Achtelfinale erreicht.