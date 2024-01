Eintracht Frankfurt: Koch unterschreibt bis 2027

Der Innenverteidiger, der vor der Saison auf Leihbasis von Leeds United an den Main gewechselt war, unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis 2027. Da der Kontrakt bei seinem Stammklub aus England im Juni ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr bei der Eintracht, habe jeden Tag sehr viel Spaß und fühle mich hier unglaublich wohl", sagte der 27-Jährige, der sich durch den Wechsel in die Bundesliga zudem wieder in den Fokus des Nationalteams spielen will und Hoffnungen auf die Heim-EM im Sommer macht. Die Einigung mit der Eintracht sei "die logische Konsequenz".