Köln-Stürmer Thielmann: "Trainereffekt ist ein Mythos"

Jan Thielmann vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln glaubt an den neuen Coach Timo Schultz, nicht aber an die unmittelbare Wirkung eines Trainerwechsels. „Der Trainereffekt ist ein Mythos. Der Trainer braucht seine Zeit, bis er ankommt“, sagte Thielmann am Mittwoch. In zwei Spielen unter Schultz hat Köln einen Punkt geholt: „Wenn sich das Ganze eingependelt hat, werden auch die Erfolge wiederkommen.“