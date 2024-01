Maier für Beckenbauer-Statue neben Müller

Torhüter-Ikone Sepp Maier hat als Erinnerung an Franz Beckenbauer eine Statue des "Kaisers" vor der Allianz Arena angeregt - direkt neben der für Gerd Müller. "Und in 20 Jahren komme ich dann dazu. Die Achse muss fest zusammen bleiben", sagte der 79 Jahre alte Maier vor Bayern Münchens Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitag bei Sat.1.