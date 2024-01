Mainz: Arthroskopischer Eingriff bei Youngster Weiper

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss weiterhin auf Sturm-Hoffnung Nelson Weiper verzichten. Wie der Klub am Samstag vor dem Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg mitteilte, hatte sich der 18-Jährige zum zweiten Mal einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterzogen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und Weiper bereits zurück in Mainz, um mit der Reha zu beginnen, so die Mainzer.