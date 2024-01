Manuel Neuer über Jürgen Klopp als Bayern-Trainer

Und der 37-Jährige ließ mit seinen Aussagen direkt aufhorchen. „Ich glaube, dass es von ihm abhängt. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern was dagegen hat“, erklärte Neuer und fügte an: „Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat ist, der auch später für Bayern München arbeiten könnte.“

Klopp freut sich auf „normales Leben“

Klopp hatte bereits kurz nach seiner Abschieds-Verkündung ausgeschlossen, einen neuen Job bereits in der kommenden Saison zu übernehmen. „Im nächsten Jahr mache ich nix. Ich werde keinen Klub - insbesondere keinen englischen Klub - und auch keine Nation trainieren“, sagte Klopp auf einer Pressekonferenz in Liverpool. Vielmehr freue sich der 56-Jährige auf „ein normales Leben“.

So fügte Neuer beim Fanclub-Treffen an, dass es natürlich in erster Linie um die zukünftigen Pläne des Reds-Coaches gehe, ob dieser eine Zukunft in der bayerischen Metropole habe.