Matarazzo fordert guten Rückrundenstart

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will die Bedeutung des Duells mit dem SC Freiburg im Kampf um Europa nicht zu hoch hängen. "Es ist erst der Start in die Rückrunde", sagte der 46-Jährige: "Aber jedes Spiel ist richtungsweisend. Wir möchten das Ganze so schnell wie möglich in Bewegung bringen. Wir wollen das Spiel gewinnen, die Jungs machen einen sehr guten Eindruck."