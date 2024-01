Medien: Köln holt Schultz als Chefcoach

Der 1. FC Köln hat offenbar den Nachfolger für Steffen Baumgart gefunden und Timo Schultz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das vermelden Sky und lokale Medien am Donnerstagmorgen übereinstimmend, eine Bestätigung stehe unmittelbar bevor. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist äußerte sich zunächst nicht.

Schultz (46) betreute ab 2020 hauptverantwortlich den FC St. Pauli, in zweieinhalb Jahren zeigte die Mannschaft höchst wechselhafte Leistungen. Nach seiner Entlassung im Winter 2022 heuerte Schultz im vergangenen Sommer beim FC Basel an, schon Ende September musste er bei den Schweizern wegen der unbefriedigenden Punktausbeute wieder gehen. Schultz war Profi unter anderem in St. Pauli und sammelte dort ab 2011 auch erste Erfahrungen als Co-Trainer sowie im Nachwuchsbereich.