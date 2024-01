Müller: BVB kein Titelkandidat, Anerkennung für Leverkusen

Thomas Müller sieht in Borussia Dortmund in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga keinen ernstzunehmenden Titelanwärter mehr. „Ich glaube nicht, dass Dortmund in dieser Saison am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft kämpft“, sagte der Routinier von Rekordmeister Bayern München der Sport Bild.