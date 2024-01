Nach Bjelica-Eklat um Sané: Union Berlin fällt PK-Entscheidung

Nach der Verwirrung um die verschobene Spieltags-PK von Union Berlin lichtet sich allmählich der Nebel. Zwar ist weiterhin offen, wer den gesperrten Cheftrainer Nenad Bjelica beim Heimspiel gegen Darmstadt an der Seitenlinie vertreten wird, doch zumindest bei der Besetzung der Pressekonferenz herrscht nun Klarheit.

Wie der Klub am Samstag mitteilte, wird Co-Trainerin Marie-Louise Eta am Samstag ab 13.00 Uhr auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Die Medienrunde hätte ursprünglich am Freitag zur gleichen Uhrzeit stattfinden sollen, wurde aber kurzfristig verschoben.