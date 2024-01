Nach Eklat: Union-Coach Bjelica entschuldigt sich bei Bayern-Star Sané

Nun also doch: Nenad Bjelica hat sich für sein unsportliches Verhalten im Spiel beim FC Bayern entschuldigt. Der Kroate meldete sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort und entschuldigte sich auch bei Leroy Sané.

„Ich habe die Szene inzwischen mehrfach und in Ruhe gesehen. Ich habe in der Situation reagiert, wie ich niemals hätte reagieren dürfen“, schrieb der 52-Jährige am Freitagnachmittag bei Instagram. „Das tut mir leid und ich möchte mich dafür bei meiner Mannschaft, meinem Verein und bei Leroy Sané entschuldigen.“