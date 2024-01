Nach Tod Bernsteins: DFL verkürzt Neujahrsempfang

Als Reaktion auf den Tod von Kay Bernstein hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) ihren Neujahrsempfang am Dienstag in Frankfurt/Main stark verkürzt. „Eigentlich hätte ich acht Thesen zum deutschen Profifußball besprechen wollen“, sagte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke: „Aber ich fühle mich angesichts der tragischen Umstände nicht dazu im Stande, über Business as usual zu reden.“