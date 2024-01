Schmidt warnt Heidenheim vor "großer Klappe"

„Wir sollten keine große Klappe riskieren“, sagte der 50-Jährige vor dem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr), „man darf nie vergessen, wo man herkommt“.

Der Heidenheimer "Leitfaden" sei und bleibe bis zum Ende der Saison: "Sich nie beschränken, aber die Demut mitbringen, dass wir Aufsteiger sind. Dir wird in keiner Phase irgendwas geschenkt. Wir sollten uns nicht blenden lassen oder in Sicherheit wiegen. Wir wissen, dass wir uns den Klassenerhalt erst noch final verdienen müssen."

Gosens legt den Finger in Bayerns Wunde

Gosens legt den Finger in Bayerns Wunde

Das Hinspiel gegen die TSG, in dem Heidenheim einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte (2:3), habe auf "brutale" Art bewiesen, wie schnell es in der Bundesliga gehen kann. "Sie haben Topspieler, die wir verteidigen müssen - 90 Minuten lang, plus Nachspielzeit", mahnte Schmidt, der weiter auf den erkrankten Denis Thomalla verzichten muss, und ergänzte: "Bei uns muss wieder alles perfekt passen."