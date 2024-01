TSG-Negativserie: Matarazzo versteht Mentalitätsdebatte

"Wir arbeiten in der Breite beim Thema Mentalität, das ist extrem facettenreich. Ich sehe trotzdem Schritte, wir entwickeln uns in alle Richtungen", sagte der Coach vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim: "Dass ein Sieg zu dem jetzigen Zeitpunkt uns allen gut tun würde, ist sicher kein Geheimnis."