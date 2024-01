Tuchel: Wintertransfers "immer komplizierter"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel will bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger keinen Druck aufbauen. "Es ist knifflig. Andere Vereine haben die gleichen Ziele. Wintertransfers sind immer komplizierter", sagte Tuchel vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen. Und selbst "wenn gar nichts passiert", fügte er an, "werden wir keinen Millimeter von unseren Zielen abrücken".