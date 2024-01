Undav macht den Guirassy: Stuttgart schlägt Leipzig klar

Angeführt von Dreierpacker Deniz Undav hat der VfB Stuttgart nach seinem kurzen Zwischentief zu Jahresbeginn in der Bundesliga eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Schwaben Pokalsieger RB Leipzig am Samstag hochverdient mit 5:2 (2:1) und feierten gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg.

RB wartet unterdessen seit nunmehr vier Spielen auf einen Erfolg in der Bundesliga. Seit dem Jahreswechsel setzte es für die Sachsen, für die am Samstag Benjamin Sesko (32.) und Lois Openda (55.) trafen, drei Niederlagen in drei Partien. Am Sonntag könnte Leipzig seinen Champions-League-Platz vorerst an Borussia Dortmund verlieren.