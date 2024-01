Streich weint wegen Beckenbauer - Union ermauert Remis in Freiburg

Union Berlin hat sich einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga ermauert. Die ultra-defensiven Köpenicker holten beim Start ins neue Jahr ein schmeichelhaftes 0:0 beim SC Freiburg.

In den Tagen vor der Partie in Freiburg hatten die Berliner ihren Kader wie erwartet verändert. Der italienische Europameister Leonardo Bonucci beendete sein glückloses Intermezzo in der Hauptstadt nach nur einem halben Jahr.