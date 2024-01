Union-Leihspieler Fofana zurück zu Chelsea

Fußball-Bundesligist Union Berlin wird ohne Stürmer David Fofana in die zweite Saisonhälfte gehen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kehrt der Ivorer mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein FC Chelsea zurück.

"David hat uns mit seinem Tempo und seiner Art Fußball zu spielen mehr Tempo und Kreativität verleihen sollen. Insgesamt konnte er dies nicht so zeigen, wie er und wir es uns erhofft hatten. Nun ist ein guter Zeitpunkt gewesen, um gemeinsam zu entscheiden, dass eine Beendigung der Leihe sinnvoll ist", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Trainer Nenad Bjelica hatte bereits zuvor bei der Pressekonferenz ausgeführt: "Das war so zwischen den Vereinen ausgemacht. Das war vertraglich möglich, dass Chelsea ihn zurückziehen kann. Das haben sie ausgenutzt", so der Kroate: "Ich hätte mit David für die Rückrunde gerechnet. Aber es ist so, wie es ist. Wir konzentrieren uns auf die Spieler, die da sind."