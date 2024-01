Weiterer Dämpfer für Wolfsburg - Heidenheim auf Kurs

Der ambitionierte VfL Wolfsburg hat zum Start in die Rückrunde einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, die schon in der Hinrunde enttäuscht hatte, kam beim bisher bemerkenswerten Aufsteiger 1. FC Heidenheim nicht über ein mageres 1:1 (1:1) hinaus und steckt im Mittelfeld fest. Für den FCH war es ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Der FCH kam auch in der Folge nur schwer in Spiel. Zwar erzielte Jan Schöppner (21.) den vermeintlichen Ausgleich, stand bei seinem Abstauber aber knapp im Abseits. So benötigten die Gastgeber einmal mehr eine Ecke von Jan-Niklas Beste für die erste Großchance: Der Kopfball von Benedikt Gimber verfehlte jedoch um Zentimeter das Tor.