Werder-Neuzugang Malatini freut sich über den Schnee

Schnee statt Sonne, Minusgrade statt Sommertemperaturen: Aber Neuzugang Julian Malatini von Werder Bremen freut sich über das derzeit raue Wetter an der Weser. „Von der einen in die andere Klimazone ist schon eine große Veränderung“, sagte der 22 Jahre alte Argentinier bei seiner Vorstellung am Mittwoch: „Es gibt zwar Kinderbilder von mir im Schnee, daran habe ich aber keine Erinnerung – deswegen habe ich das hier sehr genossen.“