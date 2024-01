Werner über Borre-Transfer: "Haben uns klar positioniert"

Ole Werner hat gelassen auf die Transfergerüchte um seinen Stürmer Rafael Borre reagiert. „Das sind Dinge, die in jeder Transferperiode passieren“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vor der Partie beim VfL Bochum am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) : „Wir sind im Gespräch mit ihm, aber wir haben uns klar positioniert. Es ist nicht so, dass er das nicht versteht.“

Werner lobt „professionellen“ Borre

Die Aufgabe in Bochum geht der Coach optimistisch an - trotz der peinlichen 1:3-Testspielpleite gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Sonntag. "Ich freue mich auf das Spiel, in dem Wissen, dass es eine heiße Aufgabe wird", sagte Werner: "Bochum ist ein außergewöhnliches Stadion, das eine gewisse Wucht entfalten kann, weil es eben so eng ist."