Wolfsburg hält an Kovac fest

Der kriselnde VfL Wolfsburg will trotz der sportlichen Misere an Trainer Niko Kovac (52) festhalten. "Unser Ansatz ist, das gemeinsam zu lösen", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach dem mauen 1:1 gegen den 1. FC Köln. "Alle", inklusive des Trainers, seien "nicht zufrieden mit den letzten Ergebnissen. Das ist glaube ich völlig klar", sagte Schindzielorz, aber: "Wir werden das genauso wie in den letzten Wochen auch gemeinsam angehen."