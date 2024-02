Alonso warnt vor FCH - Bewunderung für Schmidt

Der Aufsteiger ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen, das Team von Trainer Frank Schmidt klopft auch wegen seiner Heimstärke (nur zwei Niederlagen in zehn Spielen) bei den Europapokal-Plätzen an. Für Alonso vor allem ein Verdienst seines Gegenübers: "Große Bewunderung", Schmidt sei ein "Top-Mensch und Top-Coach", sagte der Spanier.

Alonso selbst will an seiner eigenen Geschichte weiterschreiben - und kann am Wochenende mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage den Rekord seines Ex-Klubs Bayern München einstellen. Der FCB blieb von Dezember 2019 bis September 2020 saisonübergreifend 32 Pflichtspiele ungeschlagen, Bayer steht allein in dieser Saison bei 31.