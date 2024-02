Bayern-Legende Pizarro mit Sané-Forderung - "Er muss bleiben"

Die Qualitäten von Leroy Sané sind bekannt: Mit acht Treffern und elf Vorlagen in 20 Bundesliga-Spielen ist der deutsche Nationalspieler in diesem Jahr fast unverzichtbar für den FC Bayern, wo er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht.

Doch gerade Sanés danach noch ungeklärte Zukunft lässt immer wieder Spekulationen und Gerüchte aufkommen - insbesondere was eine Rückkehr in die Premier League angeht, in der der 28-Jährige von 2016 bis 2020 bei Manchester City spielte.

Nun hat sich Claudio Pizarro zu der Personalie geäußert - und sich dabei für Sanés Verbleib in München starkgemacht. „Natürlich muss er bei Bayern bleiben“, forderte die FCB-Ikone im Gespräch mit dem Portal FootballTransfers.

Sané sei „ein großartiger Spieler“, lobte Pizarro dessen Qualitäten. Und fügte an: „Wir wussten die ganze Zeit, was er für eine Fähigkeit hat, Fußball zu spielen - er hatte nur einige schwierige Momente in der Premier League.“

FC Bayern: Pizarro hofft auf Sané-Verbleib

Bei den Bayern, wo Sané in der Vergangenheit auch immer wieder Leistungsschwankungen an den Tag legte, habe der Flügelspieler aber hart an sich gearbeitet und spiele inzwischen „fantastischen Fußball“, ergänzte Pizarro, der nach seiner Bayern-Zeit (2001 bis 2007 / 71 Tore in 174 Spielen) auf der Insel beim FC Chelsea gekickt hatte.

„Er hat viel Selbstvertrauen und jetzt viel Erfahrung, er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft. Ich denke, er sollte natürlich beim FC Bayern München bleiben“, bestätigte Pizarro noch einmal.

Mit Blick auf die jüngsten Aussagen von Sané und den Klub-Verantwortlichen klingt Pizarros Hoffnung keineswegs unrealistisch. „Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg“, versicherte Sané unlängst bei einem Fanklub-Besuch bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung.

Claudio Pizarro (M.) wünscht sich eine Vertragsverlängerung von Leroy Sané

Auch Christoph Freund hatte zum Ende des vergangenen Jahres bestätigt, daran intensiv zu arbeiten.

