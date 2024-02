Bundesliga: Union verpasst Vereinsrekord

Union Berlin hat drei Big Points auf dem Weg zum Klassenerhalt aus der Hand gegeben und einen Vereinsrekord verpasst. Die Köpenicker trennten sich mit 2:2 (2:1) vom 1. FC Heidenheim und gingen nach zuvor vier Liga-Heimsiegen in Serie erstmals seit Ende November in der Alten Försterei nicht als Gewinner vom Platz. Nie haben die Berliner in ihrer Bundesliga-Historie fünf Heimspiele in Folge gewonnen.