Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin, 1:1 (1:1)

Als manch einer nur noch auf den Pausenpfiff wartete, schlug der Moment von Jonathan Burkardt. In der Nachspielzeit war Burkardt zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den FSV (53.). Kurz darauf traf Robin Gosens in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für den 1. FC Union Berlin zum 1:1 (58.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Seitenwechsel ersetzte Silvan Widmer von Mainz seinen Teamkameraden Danny da Costa. Wenig später kamen Brenden Aaronson und Jérôme Roussillon per Doppelwechsel für Kevin Volland und Gosens auf Seiten von Union ins Match (82.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Union Berlin spielten unentschieden.