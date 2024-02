Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen, 0:1 (0:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 31.800 Zuschauern bereits flott zur Sache. Marvin Ducksch stellte die Führung von Bremen her (2.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SV Werder Bremen mit einer Führung in die Kabine ging. Gleich drei Wechsel nahm Werder in der 69. Minute vor. Romano Schmid, Ducksch und Justin Njinmah verließen das Feld für Leonardo Bittencourt, Rafael Borré und Nick Woltemade. Wenig später kamen Dominik Kohr und David Mamutovic per Doppelwechsel für Phillipp Mwene und Jessic Ngankam auf Seiten des FSV ins Match (85.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Bremen der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.